living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط يرتفع 2 بالمئة وسط آمال تحسن آفاق الاقتصاد العالمي

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، الأربعاء، إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 81.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1611 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل.

وبذلك يتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير مع صعود الخام الأميركي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.
وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأميركية المقرر صدورها غدا الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وقال محللون إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات، فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط مما قد يعزز الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته وكالة رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأميركي والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout