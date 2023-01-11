النفط يرتفع 2 بالمئة وسط آمال تحسن آفاق الاقتصاد العالمي

A + A -

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، الأربعاء، إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 81.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1611 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل.

وبذلك يتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير مع صعود الخام الأميركي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.

وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأميركية المقرر صدورها غدا الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وقال محللون إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات، فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط مما قد يعزز الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته وكالة رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأميركي والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.