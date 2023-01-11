أبو زيد: الحسيني عرف كيف يحفظ التوازنات وخصوصية لبنان

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على تويتر معلّقاً على وفاة الرئيس حسين الحسيني فكتب:

بغياب الرئيس حسين الحسيني يخسر لبنان قامة وطنية ونيابية تركت بصمتها في تاريخ البرلمان وعرفت

كيف تحفظ التوازنات وخصوصية لبنان بعيداً عن أي مساومة أو كيدية.

واضاف ستبقى ذكرى الرئيس الحسيني حاضرة في الوجدان بخبرته التشريعية وانفتاحه وبدفاعه عن حسن

تطبيق اتفاق الطائف. رحمه الله والتعازي لعائلته وللمجلس النيابي.

من جهة أخرى، أكد أبو زيد أن الرهبانية اللبنانية المارونية خسرت قُدس الأباتي أنطوان خليفة بعد مسيرة

طويلة في خدمة مذبح الربّ والرعيّة حافلة بالأعمال على مستوى الكنيسة والعمل التربوي وفي مؤسسات

الرهبانية كافة، وختم رحمهُ الله والعزاء للرهبانية ولأهله ولمحبّيه.