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المرتضى: التنوع الاسلامي المسيحي يُشكّل حالةً من الجمالية والغنى انعم بهما الله على لبنان

11
JANUARY
2023
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الفنانة الناشئة زينب بيضون التي قدّمت له لوحة من اعمالها ترمز الى الوحدة اللبنانية ضمن التنوع الإسلامي المسيحي.

وقد اثنى الوزير المرتضى عليها ،”كونها تعكس حال الجمالية والغنى التي انعم بهما الله على لبنان”.

ثم تلت امام الوزير كلمة مقتضبة قالت فيها :”لمن يسألني من أين انتِ ؟ أقول أنا انتمي للبنان، الواحد بشعبه وأهله… ولا يهمني من أيّ طائفة أنا ، لأنني لبنانية حرة اصيلة … معاليك جمعتَ كل الأديان سواء المسلمين والمسيحيين ، وجعلتنا نشكّل لبناناً واحداً .كنا معاً في كل جانب ومرافقنا ، لنحمل اسم لبنان الجمال.

سعادة السيد الوزير القاضي محمد وسام المرتضى دمتم ذخراً للفن والثقافة والأدب… فنحن نكبر بوجودك ودعمك وحضورك الكريم، أرجو قبول لوحتي كهدية متواضعة تعبيراً عن وحدة لبنان ومحبتي لشخصكم الكريم”.

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