حيدر عيسى: "علوي وأفتخر"

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بعد تصريحات النائب السابق أنطوان زهرا المثيرة للجدل عن الطائفة العلوية كتب المرشح السابق عن المقعد العلوي في دائرة حيدر عيسى على مواقع التواصل أنه من غير المستغرب أن يصل مستوى أنطوان زهرا الى هذا الدرك من السفالة ليتجرّأ على طائفة قدّمت الدم للبنانيتها وعروبتها. متابعاً بالقول:"العلوي يا منحط بعلّمك وبعلّم معلّمك يلي قعّدك بالبيت الوطنية والعروبة والأخلاق يلي بتفتقدها، طهّر تمّك قبل ما تحكي عن العلويين يا قتّيل القتلى وحرامي ربطات الخبز".

وأضاف:" علوي وأفتخر بعلويّتي التي من خلالها تعلّمت أن لا أخاف وأُقدم حيث لا يجرؤ كثرٌ وأن أكون من السائرين في نهج كلّه مبادىء وقيم وشيم وأخلاق...

علوي وأفتخر بعلويّتي والتي من خلالها كذلك تعلّمت أن أنفتح على الآخر وأحترمه في العمل الوطني حتى وإن اختلفنا على أيّ صعيد،

علوي وأفتخر بعلويّتي والتي من خلالها أيضاً تعلّمت أن أكون سيفاً قاطعاً بالحقّ ومدافعاً شرساً عن هويّتي وأهلي وأبناء طائفتي في وجه من يفكّر ولو حتى مجرد تفكير أن يتعرّض لهم ولكرامتهم".

وبعد اعتذار زهرا منأبناء الطائفة العلوية في لبنان مبقياً ما قاله عن الرئيس السوري بشار الاسد، كتب عيسى:"بشار الأسد دافع عن سورية العربية في وجه محاولة محو هويتها ووقف في وجه المؤامرات الاسرائيلية ونادى على أهم المنابر بالقضية الفلسطينية نعم، أكيد انتصرت عروبة بشار الأسد ضد مشاريع تغيير وجه المنطقة حيث لم يكن لبناننا ليسلم منها لو نجحت، هي حقائق يجب يا أستاذ أنطوان أن تعترف بها".