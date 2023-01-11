living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حيدر عيسى: "علوي وأفتخر"

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تصريحات النائب السابق أنطوان زهرا المثيرة للجدل عن الطائفة العلوية كتب المرشح السابق عن المقعد العلوي في دائرة حيدر عيسى على مواقع التواصل أنه من غير المستغرب أن يصل مستوى أنطوان زهرا الى هذا الدرك من السفالة ليتجرّأ على طائفة قدّمت الدم للبنانيتها وعروبتها. متابعاً بالقول:"العلوي يا منحط بعلّمك وبعلّم معلّمك يلي قعّدك بالبيت الوطنية والعروبة والأخلاق يلي بتفتقدها، طهّر تمّك قبل ما تحكي عن العلويين يا قتّيل القتلى وحرامي ربطات الخبز".

وأضاف:" علوي وأفتخر بعلويّتي التي من خلالها تعلّمت أن لا أخاف وأُقدم حيث لا يجرؤ كثرٌ وأن أكون من السائرين في نهج كلّه مبادىء وقيم وشيم وأخلاق...

علوي وأفتخر بعلويّتي والتي من خلالها كذلك تعلّمت أن أنفتح على الآخر وأحترمه في العمل الوطني حتى وإن اختلفنا على أيّ صعيد،

علوي وأفتخر بعلويّتي والتي من خلالها أيضاً تعلّمت أن أكون سيفاً قاطعاً بالحقّ ومدافعاً شرساً عن هويّتي وأهلي وأبناء طائفتي في وجه من يفكّر ولو حتى مجرد تفكير أن يتعرّض لهم ولكرامتهم".

وبعد اعتذار زهرا منأبناء الطائفة العلوية في لبنان مبقياً ما قاله عن الرئيس السوري بشار الاسد، كتب عيسى:"بشار الأسد دافع عن سورية العربية في وجه محاولة محو هويتها ووقف في وجه المؤامرات الاسرائيلية ونادى على أهم المنابر بالقضية الفلسطينية نعم، أكيد انتصرت عروبة بشار الأسد ضد مشاريع تغيير وجه المنطقة حيث لم يكن لبناننا ليسلم منها لو نجحت، هي حقائق يجب يا أستاذ أنطوان أن تعترف بها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout