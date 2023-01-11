نصّار ينعي الآباتي خليفة: تبقى ذكراه وأفعاله خالدة

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نعى وزير السياحة المهندس وليد نصّار عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي الآباتي انطوان خليفة، قائلاً: "رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية قدس الآباتي أنطوان خليفة، المحبّ والمثقّف والمخلص لوطنه وأهله وكنيسته.

بغيابه تخسر الرهبانية اللبنانية المارونية أحد أعلامها المؤمنين، الذين قدّموا للكنيسة الكثير ونذروا حياتهم لخدمتها، إنّما تبقى ذكراهم وأفعالهم خالدة في عقول وقلوب كلّ من عرفهم.

وأخسر أخاً وصديقاً كان من أوّل المباركين لي ولمسيرتي بصلواته وإرشاداته.

تعازيّ القلبية الحارة لعائلته ولأهالي عمشيت وقضاء جبيل، وللرهبانية والبطريركية المارونية واللبنانيين جميعاً، رحمه الله. على رجاء أن يكون في مصف القدّيسين".