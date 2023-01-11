بري ينعى الحسيني!

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نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس الأسبق حسين الحسيني الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 86 عاما.



وجاء في بيان النعي : بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، بإسم الشعب اللبناني أنعي الى اللبنانيين كبيراً من كبار لبنان، وقامة وطنية من قاماته التي ما بدلت تبديلاً، نذرت جل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية، جهاداً متواصلاً بالقول والعمل والكلمة الفصل الطيبة".



وتابع، "عنيت به رفيق الدرب دولة رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني والذي برحيله وإرتحاله الى جوار ربه نفقد ويفقد لبنان قيمة إنسانيه وتشريعية ونضالية لا تعوض".

وختم بري: إنني بإسمي الشخصي وبإسم الزملاء النواب أتقدم من أسرة الراحل وآل الحسيني ومن أهلنا في البقاع وبلاد جبيل ومن الشعب اللبناني بأحر التعازي سائلاً المولى العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنانه وأن يلهمنا وإياهم عظيمه الصبر والسلوان".