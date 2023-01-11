لمنع انتشار بكتيريا Xylella fastidiosa... قرار لوزير الزراعة!

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أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن قراراً، "يحمل الرقم 573/1 يتعلق بتدابير منع دخول وانتشار بكتيريا Xylella fastidiosa".



ويقضي القرار، "بالسماح باستيراد مواد الاكثار النباتية شرط تطبيق تدابير الصحة النباتية على أن تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية بأن مواد الإكثار منتجة في بلد خال من الآفة Xylella fastidiosa".



وتابع القرار، " إن منطقة الانتاج خالية من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النباتات أو أن موقع الانتاج يخضع لمراقبة منظمة وقاية النبات في البلد المنتج وهو خال من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النبات، وإجراء الكشف الحسي لمواد الاكثار من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.