living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس عاصف بإنتظاركم!

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر معها الطقس حتى ظهر غد الخميس ، حيث يتقلب تدريجيا تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ، مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانا ويستمر حتى بداية الأسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح جنوب البلاد أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وتشكل الضباب الكثيف في الداخل حيث تسوء معها الرؤية، تهطل أمطار غزيرة أحيانا واحتمال تساقط حبات البرد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 55كم/س، كما تتساقط الثلوج خلال النهار بدءا من ارتفاع ال 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا حيث تلامس ال 1400 متر.

السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية، تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية فتقارب ال 60 كم/س، وتهطل الأمطار الغزيرة مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وتصل الى 1400 ليلا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout