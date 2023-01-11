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أيقونتان للراعي ومحفوظ من التيار في لندن

11
JANUARY
2023
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قدّم وفد من التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة برئاسة المنسق أمين الخوري أيقونتان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، على هامش مشاركة وفد التيار في نشاطات الجالية اللبنانية التي اقيمت للبطريرك خلال زيارته الرعوية، ومنها في بيت الرعية بحضور الأب فادي كميد رئيس الرسالة المارونية في لندن.
 
وتوجّه الخوري الى البطريرك بالقول " غبطة أبينا، يا من يحمل لبنان في قلبه وعقله وصلاته، فيزيدنا ايمانا بوطننا وأرضنا، ويمنحنا الثقة رغم كل الصعاب، أن من اعطي له مجد لبنان، كان وسيبقى، درع الايمان والوطنية، ليستعيد وطن الأرز، دوره وحضوره ومكانته في المنطقة والعالم، فنفتخر كما العادة، اننا ابناء هذه الكنيسة وهذا الوطن.
 
اننا كلبنانيي الانتشار، ولا سيما كتيار، ننظر الى بكركي كبوصلة وطنية، ليبقى لبنان وطن التعددية والحرية وكرامة الانسان.
 
لك منا كل تقدير واحترام، واسمح لنا أن نقدّم لنيافتك هدية تقديرية عربون محبتنا لشخصكم وموقعكم".
 
كذلك، توجه الخوري الى الأباتي هادي محفوظ بالقول "نقدّم لكم هذه الأيقونة، عربون احترام، لرهبانية ارتبط اسمها بلبنان، فحمته وحملته منارة ايمان وثقافة وتقدم اينما وجدت.
 
ولنا معها حكاية علاقة مستمرة منذ التسعينيات، فكانت الراعي الصالح، والحاضن لابنائها الذين هربوا الى لندن بحثاً عن الامان والكرامة.
 
فانقل تحياتنا الى الرهبانية وجمهور اديارها، فنحن منكم ومعكم الآن والى الابد".
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