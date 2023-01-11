بكلمات مؤثرة النائب ابي رميا ينعي الأباتي خليفة

A+
A-
نعى النائب سيمون ابي رميا الأباتي انطوان خليفة:
كل من عرفه سيتقبّل التعازي لطالما اشعرنا انه اب او اخ لنا.
لا ينسى عيد ميلاد ولا عيد قديس. تخال انه نساك، فاذا به يرسل لك رسالة نصية او اتصال سريع لبغدقك بكلامه اللطيف والعميق.
واذا اعتقدت انك امتلكت الثقافة، اجتمعت به لتكتشف انك ما زلت طفلاً على مقاعد الدراسة امام المعلّم الاكبر.
غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة.
لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضاً.
ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية.
فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني.
اينما حلّ، كانت البسمة تسبقه وحتماً سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي.