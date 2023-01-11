بكلمات مؤثرة النائب ابي رميا ينعي الأباتي خليفة

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نعى النائب سيمون ابي رميا الأباتي انطوان خليفة:

كل من عرفه سيتقبّل التعازي لطالما اشعرنا انه اب او اخ لنا.

‏لا ينسى عيد ميلاد ولا عيد قديس. تخال انه نساك، فاذا به يرسل لك رسالة نصية او اتصال سريع لبغدقك بكلامه اللطيف والعميق.

‏واذا اعتقدت انك امتلكت الثقافة، اجتمعت به لتكتشف انك ما زلت طفلاً على مقاعد الدراسة امام المعلّم الاكبر.

‏غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة.

‏لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضاً.

‏ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية.

‏فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني.

‏اينما حلّ، كانت البسمة تسبقه وحتماً سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي.