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زيارة معايدة وشكر لوفد من هيئة قضاء طرابلس في التيار للاستاذ الفرد دورة

11
JANUARY
2023
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قام وفد من هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ بزيارة معايدة وشكر للاستاذ الفرد دورة .
 
ضم الوفد كلّ من منسق القضاء سامر الرز، مسؤولة الموارد البشرية نسرين عطا نادر، مسؤولة العمل الوطني فيروز بارودي، أمينة الصندوق فاتن مبارك، مسؤولة الماكينة الانتخابية إبتسام طويلة، مسؤول المهن رامي مقساسي، مسؤول القضايا الانسانية والاجتماعية رشاد العرجة، مسؤول النشاطات واللوجستية عمر طرابلسي ومستشارة ملف الزراعة رانيا وردان.
 
هنأ المنسق واعضاء الهيئة دورة بالاعياد المجيدة متمنيين له ولعائلته الكريمة دوام الصحة والاستمرار في العمل لصالح طرابلس عامةً والميناء خاصةً.
بدوره شكر دورة هيئة القضاء على الزيارة الكريمة متمنياً المضي قدماً في العمل والإنماء ودوام النجاح.
 
كما تمنى الصمود والتعاضد في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر فيها وطننا لبنان للخروج سوياً من هذا النفق.
 
كما شدد على دور الشباب الأساسي لضمان الاستمرارية وبناء المجتمع.
 
وفي الختام قام منسق القضاء   والوفد المرافق من اعضاء الهيئة بتقديم رسالة شكر وتقدير لدورة لوقوفه الى جانب التيار ودعمه له.
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