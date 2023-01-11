الأباتي انطوان خليفة في ذمة الله

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رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية قدس الأباتي أنطوان خليفة. يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة ١٣ الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل. بعد صلاة الجناز، يُنقل جثمانه إلى مدافن دير سيّدة المعونات- جبيل، حيث يُوارى الثرى.

تُقبل التعازي في صالون رعية مار جرجس يومي الاربعاء والخميس ١١ و١٢ الجاري من الساعة ٢ الى ٦ مساءً ويوم الجمعة قبل الدفن وبعده من الساعة ١٠،٣٠ صباحًا الى الساعة ٦ مساءً.

يُقام قداس المرافقة في كنيسة مار يوحنا المعمدان عمشيت يوم السبت ١٤ الجاري عند الساعة ٦ مساءً.

المسيح قام! حقًا قام!