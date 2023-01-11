بعد رفع الدعم... قائمة أسعار أسبوعية لـ حليب الأطفال؟

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أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي, ان "الدعم رُفع بالكامل الآن عن سائر منتجات حليب الأطفال"، لافتاً إلى أن "السعر سيزداد بنحو 50 في المائة، لكنه سيبقى خاضعاً لتسعيرة وزارة الصحة".



وفي حديث لـ "الشرق الاوسط", أضاف: "في هذه الحالة، سيصبح المنتج متوفراً في الأسواق، لأن سعره بات حراً، أي لن يكون المستورد مضطراً للحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي الذي يؤمن الدولارات لاستيراد السلع المدعومة".؟



وأشار, إلى أن "تحديد سعره في الأسواق من قبل وزارة الصحة يعود إلى اعتبار الحليب في الفئتين الأولى والثانية مثل الدواء، من غير أن يستبعد تعديل قائمة السعر أسبوعياً، بحسب حركة سعر صرف الدولار".