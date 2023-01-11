عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023

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الأخبار: أسرى فلسطين: حرب إلغاء الوجود

لقاء قريب بين باسيل وصفا | التيار: عودة إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب







الديار: لبنان المطوّق بالشغور تخرقه دعوة بري لانتخاب رئيس غداً مع سيناريو مُتكرّر للتعطيل

مصادر ميقاتي لـ«الديار»: جلسة مجلس الوزراء لن تكون بعيدة لتسيّير ملف الكهرباء

الان عون لـ«الديار»: اذا تبيّن انّ احد نواب «لبنان القوي» يملك حظوظاً سنرشحه للرئاسة





نداء الوطن: باسيل يواصل "ألاعيب الخفّة" الرئاسية: لا تسمية من خارج "التيار"

الأوروبيون يهدمون جدار "السرّية" والمنظومة تعوّل على "حصانة ماكرون"!

النهار: الـ11 في الدوامة و"التيار" لا يحسم موقفه

البناء: تطوّرات متسارعة في الحرب الأوكرانية لصالح روسيا: استنفار في الناتو وعجز عن الإمدادات / بري يوجّه الدعوة لجلسة الخميس الرئاسية… والتيار يصوّت بالورقة البيضاء / ميقاتي يواصل التشاور حول الجلسة الحكومية… والقضاء الأوروبي لفتح ملف سلامة

اللواء: حراك خفيّ لترجيح المعالجات قبل فلتان الشارع!

نحو رفع الحد الأدنى الى 7 ملايين... والفضائح تضربُ الحليب وـ«ليبان بوست»

الجمهورية: البابا: على السياسيين السماح للبنانيين بالتعافي

حزب الله لن يحرق ملف الرئاسة

l'orient le jour: Quand la pénurie contraint les Libanais à acheter leurs médicaments à l’étranger