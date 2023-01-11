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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023

11
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكد خبراء عسكريون يتابعون حرب أوكرانيا أن التطورات الميدانية ليست في صالح الجيش الأوكراني، وقد تحمل مفاجآت صادمة رغم الصوت المرتفع للقيادات السياسية والعسكرية الأوكرانية وتلقيها سيلاً من المساعدات العسكرية الغربية.


خفايا

توقف دبلوماسيون وسياسيون وإعلاميون أمام نتائج التصويت لأهم شخصية عربية في قناة روسيا اليوم ومعنى فوز ولي العهد السعودي بالصفة للعام الثاني على التوالي وبنسبة تقارب ثلثي المصوّتين بموازاة فوز الرئيس فلاديمير بوتين بصفة الشخصية العالمية الأولى.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يُقال إنّ القطريين سمعوا من مرشّح بارز لرئاسة الجمهورية عدم حماسته لعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى السراي من جديد، في حال انتخابه رئيساً، وعدم رغبته بإسناد حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي.

 

تداولت أوساط سياسية بصيغة تتضمن تمديد خدمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى الذي يُناقش في المجلس النيابي حالياً.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
جرى تبادل توضيحات بين عاصمة أوروبية وطرف لبناني على خلفية رسوم مُسيئة، بحيث لا تؤثر على الاتصالات السياسية، ولا سيما في ما خص بعض الاستحقاقات.


غمز
تُدقق جهات غير مصرفية في بيان إضراب المصارف، الذي تمّت المسارعة لنفيه، والأدوار التي لُعبت والضغوطات التي جرت لعدم تنفيذ الإقفال والذي كان مقرراً لثلاثة أيام!


لغز
دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات!

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