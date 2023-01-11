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وفد من حزب الله جال على الفعاليات الدينية في قضاء زحلة مهنئا

11
JANUARY
2023
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 جال وفد من "حزب الله" على الفعاليات الدينية في قضاء زحلة لتقديم التهانئ والمعايدات. وانطلقت الجولة بزيارة ازهر البقاع لتقديم التهنئة إلى المفتي الشيخ علي الغزاوي في مناسبة توليه دار الإفتاء في زحلة والبقاع .

وقصد الوفد مطرانية الارمن في عنجر، وعرج على مطرانية زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس لتقديم التهنئة بالميلاد المجيد ورأس السنة .

وفي السياق، أكد مسؤول القطاع الاول في "حزب الله"، الشيخ بلال عواضة استعداد الحزب الدائم "للتعاون مع الجميع لمصلحة لبنان"، فيما أشار مسؤول ملف العلاقات العامة في الحزب في البقاع، الدكتور احمد ريا، الى "أهمية العيش المشترك في الخروج من الازمات".

وبدوره، النائب السابق انور جمعة شكر كل سعي لنبذ الخلافات بين اتباع الديانات السماوية.

وشدد  مفتي زحلة والبقاع للطائفة السنية علي الغزاوي من جهته، على "أهمية تظافر الجهود في مواجهة الهجمات الثقافية على المسلمين".

وشكر نائب مطرانية الارمن في عنجر انانيا كودجنيان من جهته، لـ "حزب الله" هذه الخطوة، والتي رأى فيها نائب مطرانية الروم الارثوذكس في زحلة وبعلبك ارميا عزام "خطوة في طريق التقارب الاسلامي المسيحي" مرحبا بها.

واختتمت الجولة بصور تذكارية وتأكيد على مواصلة هذه الزيارات.

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