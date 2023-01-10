"اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي" دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غداً

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أوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي غداً هو لرابطة معلمي أساتذة التعليم الأساسي، وبالأحرى لهيئتها الإدارية لهذه الرابطة"، وقالت: "لا علاقة لنا كلجنة فاعلة بهذا الاعتصام، ولا علاقة للأساتذة متعاقدين وملاك ومستعان بهم، الذين أضربوا أو اعتصموا بالأمس، بهذا التحرك".

أضافت: "إنه اعتصام مشبوه لإلغاء صوتنا، صوت المتعاقدين وأساتذة الملاك الأحرار، الذين عبروا عن رفضهم لمصادرتها قرارهم. لذلك، ندعو إلى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غدا".

وتمنت على "مجموعات أساتذة الملاك، الذين انتفضوا، أن يستكملوا مسيرتهم بقرار حر"، وقالت: "نحن وإياهم يدا بيد حتى تحصيل الحقوق من دون مساومة ومن دون استعمالنا كطعم لابتزاز الدول المانحة بتعطيل دوام بعد الظهر لتدفع لهم مجدداً بعدما أكلوا ما دفعته في ايلول".

وأكدت اللجنة الفاعلة "اعتصامها غداً الساعة 12 ظهراً"، معلنة "تغيير مكان الاعتصام من أمام مكتب المنطقة التربوية إلى ساحة السرايا الشهابية في حاصبيا".

وختمت: "أساتذة ملاك أعلنوا انضمامهم إلى تحركنا غداً في حاصبيا للتضامن والنضال بكلمة حرة وواحدة". ‏‏‏‏‏‏