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بالفيديو- صفاء درويش: فرنجية نسج علاقات مع خصوم الحزب وسوريا وبقي صامتًا من أجل الرئاسة

10
JANUARY
2023
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رأت الصحافية صفاء درويش أن الوزير السابق سليمان فرنجية تقصّد نسج علاقات جيدة مع خصوم حزب الله وسوريا طوال السنوات الماضية، وأنّه لم يصدر عنه أي موقف في أي ملف شهد صراعات وجودية بين حلفائه وبين الخارج، كما أنّه لم يكن له أي موقف فيما يخص قضايا الناس الأساسية لا سيما منذ بداية الأزمة الإقتصادية.
كلام درويش أتى في مقابلة مع موقع الكورة برس، حيث اعتبرت في معرض المقارنة بين باسيل وفرنجية أن استهداف الوزير جبران باسيل من خلال الحصار والعقوبات عليه حصل بسبب اتخاذه لمواقف أتت في صلب مصلحة لبنان واللبنانيين دون أي حسابات شخصية، بينما فرنجية لم يقدّم أي تضحية ولم يكن بالواجهة في أي معركة حقيقية.
واتهمت درويش كثر من الذين صوّبوا على باسيل نتيجة علاقته بحزب الله بأنهم يسعون اليوم لأفضل العلاقات مع الحزب "من تحت الطاولة".
وأضافت درويش أن التوازنات اليوم على الساحة لا تساعد فرنجية في معركته، ولن توصله إلى الرئاسة، مؤكدة أن الشارع المسيحي لن يكون خارج قرار ايصال الرئيس الجديد.

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