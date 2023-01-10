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المجهول.

هذا هو المصير الحتمي لمختلف الملفات العالقة على الساحة اللبنانية، أقلَّه حتى اليوم العاشر من عام 2023.

فالمجهول هو مصير الملف الرئاسي، مهما أبدع المحللون، وتفنن المنظرون، ذلك أنَّ المواقف على تصلبها داخلياً، والمبادرات على مراوحتها خارجياً، وكل ما عدا ذلك كلام للاستهلاك السياسي والإعلامي.

والمجهول هو مصير الملف الحكومي، العالق بين تهديدات هوائية لرئيس حكومة تصريف الاعمال بعقد جلسة جديدة من جهة، ودعوة حزب الله له الى التريث من جهة أخرى، مراعاة للموقف المسيحي في شكل عام، وموقف التيار الوطني الحر في شكل خاص.

والمجهول هو مصير الملف التشريعي بقوانينه الضرورية والإصلاحية كافة، طالما الإقرار لم يتم، والتطبيق لم يحصل فور الإقرار، وكل ما عدا ذلك مزايدات سياسية، أو حبر على ورق.

والمجهول هو مصير الملفات الحياتية المختلفة: صحياً، في ضوء ما كشفه وزير الصحة اليوم في دردشة مع الاعلاميين، وتربوياً على وقع الاضرابات العائدة، وهكذا دواليك.

والمجهول هو مصير الليرة المنهارة، في موازاة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، وغياب خطة النهوض، وتأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما ينعكس حكماً توترات في الشارع، وعلى ابواب المصارف.

والمجهول هو مصير العدالة في ملف انفجار المرفأ. فبعد المعلومات التي كشفت عن زيارة السفيرة الاميركية لمسؤولين قضائيين وامنيين للبحث في مصير احد الموقوفين الذي يحمل الجنسية الاميركية، تحرك اهالي ضحايا بقوة امام قصر العدل في بيروت اليوم.

والمجهول أخيراً، هو مصير ملف النزوح السوري الى لبنان، في وقت يبدو المجتمع الدولي في مكان آخر، غير مكترث لحقهم في العودة الطوعية والآمنة التي ينبغي تشجيعهم عليها، فيما لبنان يئن تحت وطأة الأزمة. وهذا الموضوع بالتحديد، يحضر الخميس المقبل في مؤتمر ينظمه التيار الوطني الحر، بمشاركة شخصيات اقليمية ودولية معنية، فضلاً عن أخرى لبنانية عل اطلاع وصلة بالملف.