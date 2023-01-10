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وفد من حزب الله زار الفعاليات الدينية في قضاء زحلة لتقديم التهاني والمعايدات

10
JANUARY
2023
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جال وفد من حزب الله على الفعاليات الدينية في قضاء زحلة لتقديم التهاني والمعايدات.

انطلقت الجولة بزيارة ازهر البقاع لتقديم التهنئة إلى المفتي الشيخ علي الغزاوي لمناسبة توليه دار الإفتاء في زحلة والبقاع .

وقصد الوفد مطرانية الارمن في عنجر، وعرج على مطرانية زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس لتقديم التهنئة بالميلاد المجيد ورأس السنة .

وفي السياق، أكد مسؤول القطاع الاول في حزب الله الشيخ بلال عواضة استعداد حزب الله الدائم للتعاون مع الجميع لمصلحة لبنان، فيما أشار مسؤول ملف العلاقات العامة لحزب الله في البقاع الدكتور احمد ريا الى اهمية العيش المشترك في الخروج من الازمات .

بدوره، النائب السابق انور جمعة شكر كل سعي لنبذ الخلافات بين اتباع الديانات السماوية، كذلك مفتي زحلة والبقاع للطائفة السنية علي الغزاوي شدد على اهمية تظافر الجهود في مواجهة الهجمات الثقافية على المسلمين.

من جهته، شكر نائب مطرانية الارمن في عنجر انانيا كودجنيان حزب الله على هذه الخطوة، امّا نائب مطرانية الروم الارثوذكس في زحلة وبعلبك ارميا عزام اعلن ان اي خطوة في طريق التقارب الاسلامي المسيحي مرحب بها.
واختتمت الجولة بصور تذكارية وتأكيد على مواصلة هذه الزيارات

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