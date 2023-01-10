‏‏‏‏‏‏طائرٌ مُهدد بالإنقراض في لبنان داخل مركز أمني!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى الجمعيات البيئية إلى شعبة العلاقات العامة، حول تداول صورة لطائر من نوع "بومة النسر" المهدّدة بالانقراض، معروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال المتابعة الفوريّة من قبل عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 2/1/2023 من التوصّل إلى هويّة ناشر الإعلان الذي يقيم في مخيّم عين الحلوة، واستدراجه إلى مدينة صيدا -محلّة دوّار القناية مصطحبًا معه الطائر، وتبيَّن أنَّه يدعى: م. ح. (من مواليد عام 1988، فلسطيني الجنسية). وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه اشترى هذا الطير من أحد الأشخاص مقابل مبلغ ماليّ، ومن ثمّ قام بعرضه على مجموعة خاصّة بالطيور على تطبيق "واتساب" بهدف بيعه، كما أفاد