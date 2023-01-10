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هكذا توزعت نتيجة نقامة الكيميائيين...

10
JANUARY
2023
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انعقدت الهيئةالعاَّمةلنقابة الكيميائيين في لبنان نهار األحد في 8-1 -2023 في بيروت النتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بحضور مندوب وزارة العمل الدكتور ماهر الغول رئيس دائرة العالقات المهنيَّة والنَّقابات، وبعد إجراء عمليَّة االنتخاب تم إعلان فوز الَّالئحة التَّوافقيَّة للنَّقابة بالتَّزكية وتضم كل  من(مع حفظ األلقاب):
ايلي فرنسوا البارد ، بلال محمود دندشلي، تالا سالم حمادة، جاك جرجي يعقوب ، جهاد سليمان عبود ، جورج جوزف بدر، حسن سعيد بزي، خالد سمير نجار، زينة كمال الحاج، طالل محمود دندشلي، علي ابراهيم صفا، نورا طراف الجميل.
وفور إعالن فوز المر َّشحين االثني عشر، اجتمع مجلس النَّقابة وانتخب بدورة هيئة مكتب المجلس على النَّحو التالي:
جهاد سليمان عبود رئيسا، علي ابراهيم صفا نائب ا للرئيس، بالال محمود دندشلي أمين ا للسر، زينة كمال الحاج أمين ا للصندوق.

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