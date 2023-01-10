الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين طالبت مراد بخطة طوارئ تربوية تنقذ المدرسة الرسمية

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وجهت الهيئة التنسيقية لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي (المهني والاساسي والثانوي) رسالة الى رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، جاء فيها: “سعادتك المؤتمن على كبرى المؤسسات التربوية وعلى اهم اللجان النياببة وهي لجنة التربية التي تحاكي مئات الآلاف من الأساتذة والطلاب والأهل، ألا تستحق منكم خطة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ ما تبقى من المدرسة الوطنية ومستقبل مئات الآلاف من الطلاب، أمام سلطة تقاعست عن تأمين الامان للاساتذة والشعور بالتفاؤل تجاه مستقبلهم، اوليس دوركم تشريعي رقابي؟ الا تستحق هذه الفوضى التربوية التي نعيشها منذ ٤ سنوات خطة طوارئ تربوية لإنقاذ المدرسة الوطنية.

اربع سنوات ونحن نقاتل باللحم الحي من أجل مستقبل طلابنا الذين هم أولادنا وفلذات اكبادنا وهو واجب علينا لعلكم تسرعون فالوقت ليس لمصلحتكم والتاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين”.