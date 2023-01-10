بو صعب التقى سليم وبحث معه الصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم وزير الدفاع العميد موريس سليم الذي شكره على واجب العزاء بوفاة شقيقته كما وتمت مناقشة الاوضاع العامة والصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي استجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة حيث ابدى بو صعب تأسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين لا سيما قانون الدفاع الوطني خاصةً ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون.