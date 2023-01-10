السائق البطل الذي لا يتعب تاني حنا يحرز لقب احدى جولات "غولف برو كار"

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استهل السائق المخضرم البطل تاني حنا عام 2023 بصورة مثالية باحرازه لقب احدى جولات بطولة "غولف برو كار" التي اقيمت على حلبة "ياس مارينا" في أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة) وصعد الى منصة التتويج محرزاً المركز الأول ليُعزف النشيد اللبناني مرة جديدة وليزيّن العلم اللبناني عنق البطل حنا الذي صعد الى منصة التتويج للمرة ال53 في مسيرته الزاخرة بالانجازات على صعيد الرياضة الميكانيكية مع مشاركته حتى الآن بنحو 130 سباق في جميع أنحاء العالم ليكون السائق اللبناني الوحيد الذي يصعد الى منصة التتويج في سباقات خارجية عشرات المرات وهو رقم كبير ومن الصعوبة تخطيه .

وفي التفاصيل، نجح حنا في احتلال المركز الأول في الفئة الثانية على متن سيارة "فيراري 488 تشالنج ايفو" "رفيقته الدائمة" .وانطلق حنا من المركز الثاني في السباق بعدما سجّل الوقت الثاني في التجارب الرسمية بفارق 7 بالألف من الثانية عن الأول.

وفي السباق الرسمي ومع اللفة الأولى، تراجع حنا الى المركز الثالث ليضغط وليتصدّر السباق مع انتهاء اللفة الثانية .وأبى حنا الا ان يظهر براعته في القيادة على الحلبات اياً كان الوضع المناخي مع هطول المطر في منتصف السباق ليوسّع السائق اللبناني الفارق مع باقي السائقين فأظهر حنا "علو كعبه" مرة جديدة على المسار الجاف والرطب والزلق على السواء وليواصل تصدره السباق حتى انتهائه وليحقق السائق اللبناني منصة تتويج جديدة بالمركز الأول تضاف الى سلسلة انجازاته الكبيرة والمتعددة التي حققها منذ اكثر من عشر سنوات وما زال يبرهن عن قدراته الهائلة في المشاركة بالسباقات لسائق لا يتعب وما زال متعطشاً للألقاب .

يشار الى اته سبق لحنا ان احرز لقب بطولة "غولف بروكار" ،والتي كانت تقام تحت اسم"أن. جي. كاي"، مرتين منذ سنوات.