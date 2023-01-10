لبنان بينها... أكبر 5 دول عربية امتلاكا للذهب!

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واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.



ويوضح الجدول المرفق أدناه، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، ترتيبها عربيا وعلى المستوى العالمي.



وفي التفاصيل، حصد لبنان المرتبة الثانية بين أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب والمرتبة 20 في الترتيب العالمي، ويملك 286.8 طن من إحتياط الذهب.

وعربيا يلي لبنان، كل من الجزائر، العراق، مصر، بحسب الجدول.



أما عالميا، فقد أظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن.



اليكم قائمة بأكبر دول العالم امتلاكا للمعدن الأصفر مرفقة أدناه.