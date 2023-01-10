أمطار وعواصف وثلوج... تحضّروا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع حتى بعد ظهر يوم الخميس ، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز بين ايطاليا واليونان مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يقترب تدريجيا فيتحول الطقس الى ماطر ويستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارا من بعد الظهر، حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية ، و من المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفضاض اضافي في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد غزارتها مع نشاط للخلايا الرعدية اعتبارا من المساء و حتى صباح السبت، ويتدنى مستوى الثلوج دون ال1500 متر .

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55و 70 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49