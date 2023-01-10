living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وعواصف وثلوج... تحضّروا!

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطرعلى  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع حتى  بعد ظهر يوم الخميس ، حيث  يتأثر بمنخفض جوي متمركز بين ايطاليا واليونان مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يقترب تدريجيا فيتحول الطقس الى ماطر ويستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11  الى  19 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الخميس:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارا من بعد الظهر، حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية ، و من المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفضاض اضافي في درجات الحرارة  وامطار متفرقة تشتد غزارتها مع نشاط للخلايا الرعدية اعتبارا من المساء و حتى صباح السبت، ويتدنى مستوى الثلوج دون ال1500 متر .
-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 13 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 55و 70 % .
-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج،
حرارة سطح الماء:   20 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,43
-ساعة غروب الشمس:  16,49

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout