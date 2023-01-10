في بلدة بقاعية.. احتجز ابنه وربطه بجنزير!

A + A -

صدر عن المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة بيان جاء فيه: "بتاريخ 31-12-2022، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أحد الأشخاص باحتجاز ابنه وربطه بجنزير حديدي في منزله في بلدة تعنايل البقاعية".



وتابع البيان، "على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى دوريّة من الشّعبة للتوجّه الى البلدة المذكورة والتأكّد من صحّة المعلومات، وفي الحالة الإيجابية العمل على تحرير الطفل ومراجعة القضاء المختص بشأن والده".



وأضاف، "على الفور، توجهت إحدى الدوريّات لاستطلاع المكان المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الطفل المحتجز يُدعى: ح. ش. (من مواليد عام 2004، سوري)، أمّا والده فيُدعى: - ج. ش. (من مواليد عام 1970، سوري)".

بالتاريخ ذاته، "داهمت الدوريّة، بمؤازرة دورية من مخفر شتورا، المنزل وعملت على توقيف الوالد وتحرير الابن الذي كان محتجزاً داخل غرفة النّوم ومقيّداً بجنزير حديدي"، بحسب البيان.



واستكمل، "باستماع إفادة (ج. ش.) اعترف بما نُسِب إليه لجهة احتجاز ابنه داخل المنزل وربطه بجنزير حديدي بسبب خلافات عائلية".



وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص".