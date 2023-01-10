شرف الدّين: المنصة هي سرقة بإمتياز!

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أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن "المستفيد الاول من منصة "صيرفة" هي طبقة الاثرياء".



ورأى في حديث لإذاعة صوت لبنان أن "المنصة هي سرقة بإمتياز وأموالنا تذهب الى جيوب المستفيدين"، مشيرا الى أن "7 نواب وقعوا بالامس على وثيقة شرعة حقوق المودعين".



وقال: "نحن ليس لدينا عصا سحرية لا نعارض ما يُسمى بخطة لتعافي".

وتابع: "هناك طبقة فاسدة حاكمة يجب مواجهتنا بالقانون الاستئثار بأموال المودعين هو فساد".



وأضاف: "البنوك هي مافيات القضاء الافرادي لا يفيد دورنا هو الضغط على المصارف".