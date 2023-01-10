إقفال ثانويات بنت جبيل ومرجعيون

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بخلاف التوقعات، التزم، أمس، معظم الأساتذة في الثانويات الرسمية في بنت جبيل ومرجعيون التوقف عن التدريس، رغم حضور الطلاب. ولم تنفع الضغوط التي مارستها بعض الجهات البلدية والحزبية للعودة إلى التعليم في ثني الأساتذة عن موقفهم، إذ حضروا إلى الثانويات وعقدوا جمعيات عمومية فيها ولم يدخلوا الصفوف. كما أصدروا بيانات مستقلة تعبر عن رفضهم الاستمرار في التعليم حتى تأمين جزء من حقوقهم المهدورة.

الأساتذة تمسكوا بموقفهم رغم المساعدات المالية التي حصلوا عليها من بعض الجهات الأهلية والعقوبات الجماعية لوزارة التربية أخيراً مثل تأنيب عشرات الأساتذة الذين نفذوا، العام الماضي، إضراباً غير مغطى نقابياً. ويسعى الأساتذة في منطقة النبطية إلى توحيد جهودهم واستعادة دور رابطة أساتذة التعليم الثانوي.