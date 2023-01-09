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على المستوى الحكومي، التهويل بعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الاعمال لا يزال في إطار الكلام غير المقرون بأفعال

9
JANUARY
2023
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لولا التقدم الذي تمَّ إحرازُه اليوم في اتجاه إقرار قانون الكابيتال كونترول، على ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة، لأمكان القول إن البلد في حال مراوحة قاتلة على مختلف المستويات.

فعلى المستوى الرئاسي، مشهد الجلسات السابقة مرشحٌ للتكرار، في ضوء المواقف المتصلبة من كل الأطراف، وغياب المبادرات الخارجية الواضحة للمساعدة على الحل.

وعلى المستوى الحكومي، التهويل بعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الاعمال لا يزال في إطار الكلام غير المقرون بأفعال، في وقت يبدو واضحاً أن حزب الله غير متحمس للمشاركة في جلسة جديدة في الوقت الراهن، على وقع الموقف الرافض للتيار الوطني الحر والجو المسيحي بشكل عام.

أما على المستوى المعيشي، فمأساة انهيار الليرة هي العنوان الأبرز، فيما التعاميم والإجراءات المختلفة والمتقلبة، لا تعدو كونَها كسباً للوقت، وهرباً إلى الأمام من مواجهة جوهر الأزمة، وهو ما يتطلب تفاهماً على توزيع الخسائر، وإقراراً لخطة نهوض جدية، وتوصلاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن، بعيداً عن اليوميات السياسية والحياتية، هذا الاسبوع على موعد مع ثلاثة مسارات قد تكون مؤثرة في اكثر من اتجاه.

المسار الاول، قضائي اوروبي، حيث ان الاشاعات التي سرت نهاراً عن الغاء الوفد القضائي الاوروبي زيارتَه للبنان سرعان ما ظهرت حقيقتُها، لناحية أنْ لا عودة الى الوراء في هذا الموضوع، وان الاتفاقات الدولية والقوانين المرعية تحتم التعاون بينه وبين لبنان.

المسار الثاني، مرتبط بموقوفي انفجار المرفأ، حيث تبين ان السفيرة الاميركية جالت على جهات قضائية وامنية لبنانية، متناولة ملف احد الموقوفين الذي يحمل جنسية اميركية، وهو ما ستكون له تبعات قانونية في حال بقاء الجانب اللبناني على جموده في هذا الملف.

أما المسار الثالث، فمرتبط بملف النازحين السوريين، الذي يعيد التيار الوطني الحر فتحَ بابه العريض الخميس المقبل، منظماً مؤتمراً متكاملاً حول الموضوع، من المتوقع ان تحضره شخصيات اقليمية ودولية وازنة، الى جانب معنيين من الجانب اللبناني، وزارياً ونيابياً وعلى مستوى البلديات والجمعيات

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