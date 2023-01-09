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بشكل مفاجئ.. غاريث بيل يعلن نهاية مسيرته في كرة القدم

9
JANUARY
2023
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بشكل مفاجئ، أعلن نجم الكرة في ويلز، اعتزاله كرة القدم تماما، وذلك بعمر 33 عاما، بعد مسيرة طويلة، شهدت إنجازات و"كبوات".

وأعلن غاريث بيل مهاجم منتخب ويلز ونادي لوس أنجلوس إف سي، الاثنين، اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي وكذلك مع الأندية.

وقال بيل على تويتر: "بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي الفوري اللعب على المستوى الدولي وكذلك مع الأندية".

وخاض بيل مونديال كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده قبل أسابيع، وفشل في تحقيق أي انتصار، وتعرضت ويلز لهزيمتين أمام إنجلترا وإيران، وتعادل وحيد مع الولايات المتحدة.

وخاض بيل مسيرة طويلة، أبرزها في صفوف ريال مدريد الإسباني، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، لكن مسيرته كانت "تلطخت" بخلافات مع الإدارة والمدربين، ورفضه الانتقال، حتى أصبح "عالة" على الفريق ماديا، في سنواته الأخيرة.

والصيف الماضي، انتقل بيل أخيرا من ريال مدريد وتوجه للولايات المتحدة، لكنه لم يخض سوى 12 مباراة في صفوف لوس أنجلوس، قبل أن يخوض المونديال، ثم يعلن الاعتزال

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