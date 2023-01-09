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متعاقدو الاساسي: إضرابنا مستمر وأي قرارات تصدر عن رابطة التعليم لا تمثلنا!

9
JANUARY
2023
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شكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، "الأساتذة من متعاقدين ومستعان بهم وملاك ومديرين في كل لبنان موقفهم المشرف وإنجاحهم يوم "كرامة المعلم في لبنان" وتنفيذ الاضراب العام والشامل في كل لبنان، الذي تراوحت نسبة التزامه بين 70 و80 في المئة". وأسفت في بيان، لـ"ما وصلت إليه أبواق وزارة التربية بنشر أكاذيب عن نسبة التزام الإضراب"، وأكدت أن "أدوات وزارة التربية تعمل على نشر التخوين بين الأساتذة لفك الاضراب"، وقالت: "إن أسماء المدارس التي التزمت الإضراب في جعبتنا وسنعرضها للشرفاء". وشكرت اللجنة، "أساتذة الشمال على مشاركتهم في الاعتصام أمام المنطقة التربوية في طرابلس"، وأكدت "استكمل أسبوع الغضب بإعلان اعتصام الأربعاء، الثانية عشرة ظهرا، أمام مدرسة حاصبيا الرسمية للبنات ومكتب مندوب المنطقة التربوية في حاصبيا"، وذكرت أن "أي قرارات تصدر عن رابطة التعليم لا تمثلنا، ومع احترامنا لكل أستاذ ومدير في الملاك، فإن وجعنا واحد، ونحن معا قلبا وقالبا. أما الرابطة التي تآمرت علينا وعليهم فحد الله بيننا وبين نفاقها". ودعت "الأساتذة إلى توخي الحذر من الإشاعات والأكاذيب"، وقالت: "إن إضرابنا مستمر، والأيادي متكاتفة، وسنعلمكم بكل جديد، فلم ولن نرضى خداعكم أو التآمر عليكم".
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