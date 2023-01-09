إنقسام في مدارس الجنوب...حول استئناف التعليم الثانوي

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انعكست أجواء رابطة التعليم الثانوي وما رافقها من تباين في وجهات النظر بين رئيستها المستقيلة ملوك محرز وبين أعضاء الرابطة وأساتذة هيئتها الإدارية على خلفية اتخاذها قرار استئناف الطلاب دراستهم اليوم بعد انتهاء عطلة الأعياد دون موافقتهم بالإجماع، حالا من الانقسام في التزام الثانويات الرسمية باستئناف التدريس كالمعتاد على صعيد أقضية الجنوب في صيدا صور وجزين، حيث سجلت نسبة المدارس التي فتحت أبوابها للتدريس 78.7% و4.5% منها لم تعتمد الإضراب، فيما لجأت 16.9% منها إلى فتح أبوابها، وامتناع اساتذتها عن التعليم.