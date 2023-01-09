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وزارة الصحة استنكرت الاعتداء على موظف في مستشفى المنية: تكرار مثل هذه الاعتداءات يزيد من وطأة أزمات القطاع الصحي

9
JANUARY
2023
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة، البيان الاتي :

" إن وزارة الصحة العامة تستنكر وبشدة الاعتداء بالضرب على موظف مكتب الدخول في قسم الطوارئ في مستشفى المنية الحكومي، يوم الاحد 8 كانون الثاني، من قبل اهل أحد المرضى، ما أدى إلى إصابة الموظف بكسور ورضوض.

وتناشد الوزارة، القوى الامنية، التحرك سريعا واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة في حق المعتدين على المؤسسات الصحية والعاملين فيها.

وتشدد وزارة الصحة على أن تكرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه زيادة وطأة الازمات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان. إذ أن إهانة العاملين في القطاع الصحي والاعتداء عليهم سينعكسان سلبا على الخدمات الصحية المقدمة وعلى استمرارية عمل الموظفين والطواقم الطبية والتمريضية، الامر الذي قد يفضي الى اقفال بعض اقسام هذه المستشفيات. ومما لا شك فيه ان المريض سيكون الاكثر تضررا في هذه الحالة.

لذا تؤكد وزارة الصحة، انه على الجميع تفهم الظروف الصعبة التي تعمل ضمنها المؤسسات الصحية في هذه المرحلة، وتكرر الدعوة الى القوى الامنية للقيام بواجباتها لحماية العاملين فيها، كما تدعو المواطنين الى التصرف مع العاملين في هذه المؤسسات بالطريقة اللائقة التي يستحقونها".

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