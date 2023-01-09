الاعتداء على إحدى المستشفيات اللبنانية!

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"وقع إشكال، ليل أمس، داخل مستشفى المنية الحكومي بين عدد من الشبان وموظفي قسم الطوارىء. وبحسب مصادر المستشفى، فإنّ الإشكال بدأ بخلاف بين حوالي 15 شاباً والموظفين، بعد أن كانوا قد وصلوا وهم يصطحبون شخصاً مصاباً بكسر في رجله. وقالت مصادر المستشفى إنّ قسم الطوارىء أجرى الفحوصات كاملة للمصاب، وتبيّن أنّ حالته لا تستدعي إدخاله إلى غرفة العمليات ليلاً، لكنّ مرافقيه أصرّوا على إدخاله، ما أدّى إلى وقوع تلاسن انتهى بالاعتداء على الموظّف المحاسب ويُدعى ابراهيم ع. ما أدّى إلى كسر يده وعدد من أصابعه.

وأصدرت إدارة مستشفى المنية الحكومي بيانا استنكرت فيه «الاعتداء الوحشي»، وناشدت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لكشف المتورّطين.