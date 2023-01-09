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مارون ناصيف: تحية الى الجريئة التي كسرت المحظور..

9
JANUARY
2023
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غرد إعلامي ال-lbci مارون ناصيف قائلاً :" وفي يوم انطلاق التحقيقات الأوروبية بجريمة العصر اللبنانية ومن داخل عدلية بيروت
تحية الى الجريئة التي كسرت المحظور
الى قاضية حققت وإقتحمت وإدعت وعندما أقفلت الأبواب اللبنانية بوجهها لفتت نظر القضاء الأوروبي الى تبييض واختلاس مليارات الدولارات
التحية والشكر لك ريّسة@ghadaaoun4 . تحية أيضاً الى القاضي النزيه جان طنوس
@jeantannous الذي مُنع من إكمال مهمته داخل عدد من المصارف بتدخل سياسي واضح وفاضح وإنتهى به الأمر إلى الإستقالة من القضاء.

نعم رياض سلامة مجرم ونصّ وكذلك هي المجموعة المتواطئة معه . رياض سلامة مجرم وسيتم الإستماع اليه على عكس كل ما قيل وسُرّب وما من تدخّل أو غطاء سيمنع الإدعاء عليه اوروبياً هذه المرة. قول الحقيقة واجب وطني وأخلاقي ومهني. "

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