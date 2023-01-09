المرتضى التقى وفداً من الجالية اللبنانية في الكونغو مثنيا على جو التعاضد والوحدة بين افراد ها

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ، وفداً من الجالية اللبنانية في الكونغو ضمّ رئيس الجالية ابراهيم عيساوي وعدداً من أعضاء الجالية يرافقهم المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

وقد اثنى الوزير على" الجهود التي تبذلها رئاسة الجالية على مستوى بثّ جو تعاضد ووحدة بين افراد الجالية مسلمين ومسيحيين على نحوٍ يؤهل الجالية لكي تكون النموذج والمثال الصالح لبقية الجاليات اللبنانية في الاغتراب وحتى لبعض اللبنانيين في داخل لبنان"، كما اثنىعلى "تكفّل الجالية بتغطية نفقات الوفد اللبناني الرياضي الثقافي الذي سيشارك في دورة الالعاب الفرنكوفونية التي ستستقبلها دولة الكونغو في شهر آب من العام الجاري "، مشيراً الى أنه" سيتكفل بمشاركة ثقافية لبنانية تترك أفضل وابهى صورة عن لبنان".