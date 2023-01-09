بين الضاحية والبقاع... سلسلة توقيفات للجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: "بتاريخ 8/ 1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع المواطن (م.ف.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ي.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية أثناء إشكالٍ ما أدى إلى مقتله".



وأضاف، "كما أوقفت المديرية في منطقة حي الجامعة – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ف.) شقيق مطلق النار، لمشاركته في الإشكال المذكور ولكونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. كذلك أوقفت المواطنَين (م.ع.ف.) و(ع.ف.) لحيازتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف وأعتدة عسكرية".



ووفق البيان، "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".