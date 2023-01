Rencontre du RPL avec M. Nagy EL KHOURY à Paris

A + A -

Le RPL a organisé à Paris une rencontre avec M. Nagy EL KHOURY, initiateur principal de la fête nationale islamo-chrétienne de l’Annonciation au Liban, lauréat du Prix international Sergio Vieira de Mello pour le dialogue des cultures, et nommé par le Président Aoun en 2018 comme chargé de mission pour le dialogue islamo-chrétien puis et surtout coordinateur de “l’Académie de l’homme pour la rencontre et le dialogue".

Ce fut l’occasion d’échanger sur ce projet lancé par le Président Aoun en 2017 et voté aux Nations Unies le 16 septembre 2019 et qui serait l’équivalent d’un centre international permanent, assurant la formation et l’information, basé dans la ville de Damour au Sud de Beyrouth, et servant d’espace de rencontre et de dialogue, pour répandre les valeurs de tolérance et d’acceptation de l’autre. Ce centre permettra aux peuples, avec leurs différentes origines, cultures et religions, de se retrouver et se connaître, au Liban, le pays message situé à la croisée de plusieurs mondes et plusieurs civilisations.

Le RPL, concerné par ce projet, met ses compétences et son réseau en France au service de cette noble cause.