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"أتمنى لبننة مسألة رئاسة الجمهورية"... البستاني: لا أقبل أن يحصل هدر في أموال المودعين

9
JANUARY
2023
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قال النائب فريد البستاني إنّ "الرئيس ميقاتي يملك حكمة وعليه ان يستعملها لتخطي الحساسيات مع الاطراف المختلفة وتجنيب البلاد تشنجات اضافية نحن بغنى عنها. واليوم الموضوع هو موضوع حياتي بإمتياز ويجب إبعاده عن الكباش السياسي."

وفي حديث لـ الجديد أكّد البستاني: "لا أقبل أن يحصل هدر في أموال المودعين التي يجب أن تكون مقدسة، ولا يجوز التجني على من وضع جنى عمره في المصارف، ويجب أن نقف سداً منيعاً أمام الأفكار التدميرية للبلد التي أذت اقتصادنا."

وأكمل: "الضرائب ليست هي الحل، على العكس يجب مساندة الصناعيين كي يستمروا في عملهم وخلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكهرباء."

وأردف: "الإصلاحات المطلوبة وخطة النهوض يلزمها إرادة صلبة لتحقيقها، ويجب تضافر الجهود في هذا الاتجاه."

وعن الموضوع الرئاسي قال النائب فريد البستاني: "الحل بإنتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت ممكن وفق تفاهم معين بين الكتل يضع البلاد على السكة الصحيحة."

وأكمل: "النهج المعتمد لانتخاب الرئيس خاطئ، فالترشح يجب ان يكون علنًا مع تقديم برنامج للمرشح تتم مناقشته مع النواب الذين يشكلون الهيئة الناخبة."

وختم: "أتمنى لبننة مسألة رئاسة الجمهورية بدل ان تأتي كلمة السر من الخارج."

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