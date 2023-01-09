ميقاتي: السلامة تكون بتعاوننا

A + A -

ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال افتتاح مبنى طيران الشرب الاوسط كلمة جاء فيها:

معالي الوزراء

حضرة رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط

بين أجنحة الارز والارز تاريخ واحد، فالارزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لاحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف. وكما الارزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكا وشامخا وصامدا ولن ينال منه أحد.

بين الارزة والاجنحة قصة تتوالى فصولها، احيانا تكون سعيدة وجيدة واحيانا تكون عصيبة ومحزنة. اليوم أجنحة شركة طيران الشرق الأوسط استطاعت أن ترفع اسم لبنان في كلّ دول العالم، عبر رمز الأرزة طبعاً. لقد تمكّنت هذه الشركة من وصل لبنان بكل الدول، وربط أهله بالمنتشرين والمغتربين. حتماً هدا الأمر حصل بعزم وإصرار من عائلة شركة طيران الشرق الأوسط، من هنا، نقول إنه يجب أن نكون يداً متماسكة لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه، والسلامة تكون بتعاوننا جميعاً لأن نقوم بما يجب القيام به لإنقاذ لبنان.

أجنحة الأرز وشركة طيران الشرق الأوسط ما كانت لتنجح ايضا لولا وجود شخص شجاع ومثابر وذكي يلاحق التفاصيل الكبيرة والصغيرة، هو رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت. هذا الشخص الذي تابعت معه كل مراحل الشركة. عام 1998 تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وبعدها بأشهر تم تعييني وزيراً للأشغال العامة والنقل. حينها، كنا نعلم وضع الشركة وكان هناك استعدادٌ لبيعها بسعر زهيد من أجل التخلص من قيمة الخسائر التي كانت تتراكم سنوياً عليها. لكن برؤية صحيحة وبعمل جيد ومتابعة، وبفضل عائلة شركة طيران الشرق الأوسط، استطعنا أن نصل إلى شركة قيمتها باتت تناهز المليارات. من الطبيعي جداً أن نُسمّي هذا المكان بالمبنى الأخضر، لأن اليد الخضراء هي التي تنتج الأشجار والثمار الطيبة، وبفضلكم جميعاً استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة.

أؤكد أننا سنبقى إلى جانب الشركة وموظفيها وعائلتها وبجانب مجلس إدارتها في سبيل إنجاحها ولتتقدّم دائماً بإذن الله.