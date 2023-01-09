منخفض جوي في طريقه إلينا!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق فجرًا مع تشكّل الضباب على المرتفعات، ومن ثمّ يتحوّل خلال النهار الى قليل الغيوم.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز حاليا فوق شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي الى أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيًا بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع، ومن المتوقع أن يتأثر اعتبارًا من بعد ظهر الخميس بمنخفض جوي متمركز بين إيطاليا واليونان مصحوب بكتل هوائية باردة فيتحوّل الطقس الى ماطر. (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة).

الطقس المتوقع:



الإثنين: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانًا اعتبارًا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد.



الثلاثاء: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرّق فجرًا مع تشكّل الضباب على المرتفعات، ومن ثمّ يتحوّل خلال النهار الى قليل الغيوم.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.



الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارًا من بعد الظهر حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانًا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.