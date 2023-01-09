خاص - أخطاء فاضحة لماكينة ميقاتي الكهربائية!

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خاص tayyar.org -

لوحظ أن الماكينة الإعلامية والسياسية التابعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي باتت تعتمد على نصّ مكتوب في مقاربة الملفات المتأزمة كالكهرباء راهنا، من دون الإفراط في الاستفاضة، وخصوصا في الإطلالات التلفزيونية.





وعُلم أن سبب هذا الإجراء يعود الى الأخطاء التي وقعت فيها هذه الماكينة على امتداد الأيام الأخيرة في مقاربتها أزمة الكهرباء، وهي أخطاء فاضحة انطوت على مغالطات وانتحال واجتزاء وجهل للحقائق وحجج ضعيفة، أدّت الى إماطة اللثام عن التناقض في عمل رئاسة الحكومة وهشاشته، مما دفع ميقاتي الى التعميم على فريقه بالامتناع عن أي إطلالة تلفزيونية مسهبة والإكتفاء حصرا بالنصّ المكتوب، في موازاة تقديم دور الوزير السابق نقولا نحاس.