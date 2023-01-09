عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الثاني 2023

الأخبار: قاضٍ باع بريطانيا داتا اللبنانيين
الغزوة الاوروبية: سلامة... وتفجير المرفأ
الديار: الخلافات المتفاقمة تهدّد الخطة «ب» للمعارضة
بري مُستاء من «الرؤوس الحامية»... وتوقع جلسة انتخاب الخميس
خشية داخليّة من التعاون من دون سقف مع الوفد القضائي الأوروبي
نداء الوطن: حجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد... والدولار يعاود الارتفاع
الأوروبيون يضيّقون الخناق على سلامة والأميركيون معنيّون بخليفته!
اللواء: تحقيقات الفساد في الواجهة بين القضاء اللبناني والأوروبي
أجندة حزب الله تتبدّل والتيار العوني ينفصل رئاسياً.. وبلبلة جديدة في السوق السوداء
البناء: مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي في الجولة 15… واليمين البرازيلي يكرر مشهد الكونغرس/ موسكو: مقتل 600 في استهداف فنادق تأوي جنوداً أوكرانيين… وتقدّم كبير في باخمونت وسوليدار/ جلسة رئاسية الخميس… ومشاورات لجلسة حكومية للكهرباء… والقضاء الأوروبي يستمع للمصارف/
النهار: اجتماع باريس تنسيقي عادي ولا موعد بعد
الجمهورية: ميقاتي يحضّر لجلسة كهربائية قريبة
l'orient le jour: Tout le monde (ou presque) revoit ses calculs