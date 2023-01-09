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عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الثاني 2023

9
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 الأخبار: قاضٍ باع بريطانيا داتا اللبنانيين

الغزوة الاوروبية: سلامة... وتفجير المرفأ

 

 

 


الديار: الخلافات المتفاقمة تهدّد الخطة «ب» للمعارضة
بري مُستاء من «الرؤوس الحامية»... وتوقع جلسة انتخاب الخميس
خشية داخليّة من التعاون من دون سقف مع الوفد القضائي الأوروبي

 

 



نداء الوطن: حجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد... والدولار يعاود الارتفاع
الأوروبيون يضيّقون الخناق على سلامة والأميركيون معنيّون بخليفته!

 

 

 

اللواء: تحقيقات الفساد في الواجهة بين القضاء اللبناني والأوروبي
أجندة حزب الله تتبدّل والتيار العوني ينفصل رئاسياً.. وبلبلة جديدة في السوق السوداء

 

 

 

البناء: مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي في الجولة 15… واليمين البرازيلي يكرر مشهد الكونغرس/ موسكو: مقتل 600 في استهداف فنادق تأوي جنوداً أوكرانيين… وتقدّم كبير في باخمونت وسوليدار/ جلسة رئاسية الخميس… ومشاورات لجلسة حكومية للكهرباء… والقضاء الأوروبي يستمع للمصارف/

 

 



النهار: اجتماع باريس تنسيقي عادي ولا موعد بعد

 

 

 

 

الجمهورية: ميقاتي يحضّر لجلسة كهربائية قريبة

 

 

 


l'orient le jour: Tout le monde (ou presque) revoit ses calculs

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