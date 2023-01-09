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أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الثاني 2023

9
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال معلقون في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إن مأزق نتنياهو يكمن في أنه إذا توقفت استهدافات بن غفير للمسجد الأقصى تكون النتيجة سقوط اليمين المتشدّد ومزاعمه بأنه لا يقيم حساباً للتهديدات وإذا تابع التصعيد فالانفجار المقبل سيهدّد أمن “إسرائيل” ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة.

 


خفايا

قال خبراء عسكريون إن الجيش الروسي نجح بنموذج الهدنة التي أعلنها في عيد الميلاد الشرقي بإثبات التزامه بالتوقف عن الضربات النارية الواسعة لمساحة البنى التحتية للطاقة في كل أوكرانيا، وفي إثبات أنه القادر على تحقيق اختراق بري رداً على القول بأنه دعا للهدنة لتفادي تقدم أوكراني.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

أكدت أوساط واسعة الإطلاع أنّ باريس تبلّغت من الجانب السعودي أنّه أقصى ما يمكن أن تقبل به خلال الاجتماع الرباعي المزمع عقده قريباً حول لبنان، هو تقديم المساعدات الإنسانية في إطار الصندوق المشترك الذي أنشئ السنة الماضية بين الدولتين، إذا استمر الوضع على حاله.

 

يتردّد أنّ ورشة تنظيف وتحسين سريعة حلّت على قصر العدل في بيروت خلال الأيام الأخيرة قبيل وصول الوفد القضائي الأوروبي، وقد تبيّن أنّ ثمة هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لترميم قصر العدل ولم يتمّ صرفها بعد.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أصيب نائب تغييري بالإحباط بسبب عدم تجاوب رؤساء كتل وأحزاب مع مبادرته للتوصل إلى صيغة مشتركة تفتح الإنسداد السياسي وتُسهّل إنتخاب رئيس الجمهورية!

لغز
تساءل وزير عدل سابق عن «القطبة المخفية» بين إنهاء إعتكاف القضاة الذي إستمر منذ آب الماضي، وتوقيت وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت اليوم!

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