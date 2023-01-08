الوزير فياض: ميقاتي لا يجيب!

كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أنّه يحاول منذ عيد الميلاد الاتصال برئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلا أنّ الأخير لا يجيب.

وقال فياض في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر شاشة الـ”LBCI”: “أحاول الاتصال بالرئيس ميقاتي منذ عيد الميلاد وهو لا يجيب بعد أن كان أعطاني موافقة استثنائية من أجل بواخر الفيول”.

وأضاف: “كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية”.

وتابع, "المناقصات حصلت بتوجيه من رئيس الحكومة ومعرفة واطلاع وزير المال وكان الوزير نقولا نحاس منصباً على العمل مباشرة مع كهرباء لبنان على الموضوع وكانت الامور تسير بطريقة جيدة جدا الى أن حصل اصطدام سياسي وتوقف الامر".